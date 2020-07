La animalista de los "gallos violadores", a voces contra Fran Rivera: "Asesino, eres la vergüenza de España"

El sacrificio de miles de visones en una granja aragonesa por el coronavirus ha motivado un agrio enfrentamiento entre Fran Rivera y Fanny, ecologista portavoz del grupo Almas Veganas.

Sucedió en Espejo Público de Antena 3, espacio en el que Rivera ejerce de colaborador. Fanny criticó duramente la muerte de los animales y, cuando Rivera intervino, el debate se encendió enseguida.

"Eres la vergüenza de España. Una de ellas, junto a todos los que gobiernan y toda esa gente. Asesinar llamarlo arte y cultura... qué poca vergüenza que tenéis", dijo sobre el eterno debate de la tauromaquia nada más saber que hablaba con Rivera.

El torero, con la ironía que le caracteriza en este tipo de debates, preguntó a Fanny, que conectaba desde Gerona, por "cómo quedó el tema del gallo violador", en referencia a las célebres palabras de ese mismo colectivo sobre separar gallinas y gallos para evitar "violaciones". "Están bien y superfelices, simplemente están separados de las gallinas y ya está", respondió Fanny con seriedad.

"Es muy fácil decir que esto es una masacre pero que no den ninguna solución. Con esta persona no se puede hablar en serio, pero si lo hacemos, no da ninguna alternativa lógica y seria", dijo Fran Rivera. Fanny reaccionó a las palabras de Rivera rescindiendo en que es un "asesino".

"No debe ser fácil vivir de estas cosas que dices. No debe ser nada fácil inventar todas las cosas que inventáis", zanjó el torero.