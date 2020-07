Una 'Traviata' antológica en el Teatro Real de Madrid

El poder regresar al Teatro Real de Madrid después del devastador coronavirus ha sido todo un acontecimiento. Las medidas de seguridad, por fortuna, son extremas con tan sólo un aforo del cincuenta por ciento. Para esta nueva etapa, una de las obras mas destacadas de Giuseppe Verdi, La Traviata.

La expectación estaba servida, sobre todo por volver a ver a la gran Lisette Oropesa, en su papel de Violetta. Esta soprano, de origen latino y nacionalidad española aunque nacida en Nueva Orleans, lleva una carrera impecable y ha actuado en los principales teatros europeos y estadounidenses, con más de cien apariciones en el Metropolitan Opera House de Nueva York.

En Madrid la última vez que la pudimos ver fue en 2018, en Lucia de Lammermoor, y su éxito fue arrollador, al igual que en esta ocasión. No hay que olvidar que hay cinco Violettas y sus actuaciones son magníficas. Estas 28 representaciones, en versión medio escenificada por las circunstancias, no hay más remedio que ver la muerte de Violetta manteniendo la distancia con Alfredo, sin morir en sus brazos, aunque la escena no puede ser mas digna.

La orquesta y el coro son inmejorables y el público se mostró totalmente volcado. Nicola Luisotti, al frente de la Sinfónica de Madrid, lo borda al hacer una labor muy difícil ya que es muy complicado cantar y tocar en estas circunstancias.

El éxito es absoluto y todos los repartos son un acierto. Uno de los tenores que encarna el papel de Alfredo es Matthew Polenzani, tenor americano, nacido en Illinois y con una carrera de vértigo con más de trescientas actuaciones en el Metropolitan neoyorkino. Es una autentica delicia escucharle, al igual que a la soprano rusa Ekaterina Bakanova. El público asistente se rindió desde el primer momento en que pisó el escenario. Esperemos que estos excelsos artistas regresen pronto al coliseo madrileño.