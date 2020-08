Cristina Pedroche y Santi Alverú, a la gresca por Dabiz Muñoz: "Si no te escupe él, te escupo yo"

Durante una discusión es fácil pasar de la broma a la descalificación. Eso es lo que pasó este jueves entre Cristina Pedroche y Santiago Alverú, durante una aparente disputa en tono jocoso en Zapeando que terminó con una respuesta muy criticada por parte del colaborador.

Todo comenzó cuando en el plató del programa de La Sexta se estaba hablando sobre una hipotética relación sentimental entre el propio Alverú y la también colaboradora Maya Pixelskaya a lo que Pedroche dijo: "Maya es un pibón que no podría estar con este señor". Y aclaró en tono de broma: "Es imposible. No es cuestión de que tú (dirigiéndose a Alverú) seas malo, sino que ella es muy buena".

Aquí os dejo la maravilla de hoy, cristina pedroche metiendose con el físico de santi y este la responde #zapeando1664 pic.twitter.com/EDegTMifNl — Cotilla del barrio (@BarrioCotilla) August 20, 2020

La comparación hizo reír a sus compañeros por lo que Alverú recogió el guante y no dudó en devolverle la pulla: "No soy yo el que sale con alguien que mide un metro sesenta", dijo aludiendo a Dabiz Muñoz, reconocido chef y marido de Cristina Pedroche. El colaborador esperaba risas por parte de sus compañeros pero todo acabó en un silencio mientras se miraban unos a otros .

La broma pareció no gustar demasiado a Pedroche que prefirió romper el hilo y pasar de nuevo al ataque: "¿Te estás metiendo con mi marido? De verdad, mañana no vengas a Diverxo (restaurante de Dabiz), si no te escupe él, lo hago yo", dijo, antes de que el presentador cambiase radicalmente del tema.