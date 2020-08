Santi Alverú habla sobre su tenso enfrentamiento con Cristina Pedroche

El pasado jueves 20 de septiembre se vivió un tenso momento en el plató de Zapeando cuando Cristina Pedroche y Santi Alverú se enzarzaron tras una broma de la colaboradora. Todo ocurrió cuando Maya Pixelskaya se encontraba presentado su sección y los colaboradores comenzaron a fantasear con la idea de que fuese pareja de Alverú, a lo que Pedroche comentó que nunca podría estar con alguien como él porque su compañera es "un pibón".

Esto provocó que el defensor del espectador del programa de La Sexta devolviese el golpe a su compañera aludiendo a la altura de su pareja Dabiz Muñoz: "No soy yo el que sale con alguien que mide un metro sesenta", dijo provocando un incómodo silencio en plató. La broma pareció no gustar demasiado a Pedroche que prefirió romper el hilo y pasar de nuevo al ataque: "¿Te estás metiendo con mi marido? De verdad, mañana no vengas a Diverxo (restaurante de Dabiz), si no te escupe él, lo hago yo", dijo, antes de que el presentador cambiase radicalmente del tema.

Amigos, en un programa de humor, las bromas entre compañeros, son eso, bromas. No está bien sacarlas de contexto para atacar a nadie. Hoy voy a cenar a Diverxo con muchísimas ganas, ¡os iré contando! ❤️ pic.twitter.com/f8ArcQ3LHd — Santi Alverú (@santialveru) August 21, 2020

Dos días después del encontronazo, Alverú ha asegurado que todo son bromas entre compañeros y que no había maldad en su comentario: "Amigos, en un programa de humor, las bromas entre compañeros, son eso, bromas. No está bien sacarlas de contexto para atacar a nadie. Hoy voy a cenar a DiverXO con muchísimas ganas, ¡os iré contando!".

Alverú ha querido restarle importancia al asunto y afirma que en Zapeando con comunes las bromas entre compañeros. A pesar de sus explicaciones, muchos usuarios siguen sin creerse que todo se tratara de una broma ya que la tensión y el silencio incómodo fueron muy reales.