Monumental bronca de Carlos Pérez Gimeno con José Antonio Avilés en ‘Viva la vida’

El colaborador de Libertad Digital y Viva la vida, Carlos Pérez Gimeno, se enzarzó el pasado José Antonio Avilés en directo. La causa, la habitual mala educación del ex concursante de Supervivientes, que no censaba de interrumpir y burlarse de los allí presentes.

"Estábamos hablando todo el rato cállate, déjame hablar, con todo el mundo. El director diciendo que se callase. A él le da igual porque solo quiere llamar la atención", explicó Pérez Gimeno en la crónica rosa de Es la mañana de Federico.

Todo estalló cuando salió el tema de Rocío Flores y antes de abordar el de la boda de Fani Carbajo. "Y en el momento de empezar a contar yo una historia él dio un grito y me arrebaté". "Haz el favor de callarte", "no tienes educación", "no tienes respeto a tus compañeros o el programa", fueron algunas de las cosas que le dijo Pérez Gimeno.

"Me arde el teléfono de mensajes que va a cambiar de canal porque no te soporta", llegó a gritar el periodista, habitualmente tranquilo. "Y sigues, y sigues, y sigues. Parece que estás hueco", le espetó, con Avilés tapando de taparle a pesar de todo.

Pero sí hay algo cierto: "Toñi Moreno no le aguanta, no le puede soportar". E incluso Raúl Prieto, el director, reprochó a Avilés más tarde "lo mal que había estado".No obstante, y tal y como reconoció después en esRadio, "por supuesto que nos hemos reconciliado".