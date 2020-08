Así está revolucionando el pop el grupo Confeti de odio

Sin lugar a dudas, este nuevo grupo liderado por Lucas Vidaur es toda una revolución en el panorama musical español. Su primer disco, que vio la luz el pasado mes de abril en pleno confinamiento, tiene un título que no podría ser más acorde, "Tragedia española". Según me cuenta Lucas, el resultado no ha podido ser más favorable. "Nos está yendo muy bien sin olvidar por el momento lo que estamos viviendo. Pero el el disco no ha podido tener mejor aceptación, aparte va a ser un buen recuerdo para esta pandemia. La fecha de su lanzamiento se decidió el pasado enero, y a pesar de los acontecimientos decidimos no cambiarla".

Vidaur, que desde muy pequeño ya apuntaba formas y saltaba por el salón de casa de sus padres igual que lo hace en el escenario, reconoce que lo que más le gusta es el pop. "Hay quien piensa que la música que hago es indie español, pero yo lo llamo pop. A pesar de lo mal que está todo, reconozco que de momento puedo sobrevivir, y el haber actuado en Los Veranos de la Villa, en Madrid, me ha hecho muchísima ilusión, porque es un paso más".

Además, ha contado que tiene firmados "un montón de actuaciones por toda España, pero hay veces que tenemos que cancelar debido al Covid. Aunque de repente nos vuelven a llamar y al final lo hacemos. Ahora hay que vivir al día, al haber cambiado todo de una manera totalmente radical. Me gusta mucho componer, y estoy metido de lleno en el segundo trabajo. Del primero ya vamos por la segunda edición, el disco en vinilo porque nos gusta mucho más que el CD, y parte ya estoy escribiendo mi segundo libro, el primero El tejido de las cosas está yendo muy bien, es cortito".

A Lucas le apasiona Bob Dylan, Nacho Vegas, o Elliott Smith. Le gusta compaginar su Confeti de odio, formando parte del grupo Axolotes Mexicanos como guitarrista.