Concha Velasco abandona 'Cine de barrio'

La nueva temporada de Televisión Española va a sufrir muchos cambios y uno de los más destacados será el 'adiós' de Concha Velasco. La veterana presentadora de Cine de barrio abandona el mítico programa después de casi una década al frente.

Según adelanta el portal FórmulaTV, la actriz pone fin a su etapa en Cine de barrio, programa al que llegó en enero de 2011. RTVE confirmó la noticia aunque no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto. Hace pocos días, la propia Concha Velasco confesó a El Correo que no había tenido noticias de los responsables de la cadena: "No me han vuelto a llamar".

La actriz vallisoletana tomó el revelo de otros presentadores como José Manuel Parada y Carmen Sevilla y supo adaptarse al formato gracias a su larga experiencia en el cine español. Hasta el momento se desconoce quién sustituirá a Concha Velasco en el programa, que seguirá emitiéndose cada fin de semana en La 1.

A pesar de abandonar su trabajo como presentadora, la actriz tiene una gran actividad tanto en cine como en teatro. En los últimos años ha participado en series como Motivos personales, Herederos, Gran Hotel, Bajo sospecha o Las chicas del cable. Además, acaba de estrenar el monólogo dramático La habitación de María.