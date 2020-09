Esther Doña explica su ausencia en la capilla ardiente de Jaime Carvajal, marido de Xandra Falcó

Esther Doña se estrenó este lunes 7 de septiembre en televisión y lo hizo con su primera entrevista en La hora de La 1. La viuda de Carlos Falcó fichó como colaboradora del programa gracias a su amistad con Cristina Fernández, presentadora de la sección de crónica social del matinal. Según desveló la periodista, Doña no se dedicará solo a hablar de la familia de su marido, sino que también aportará exclusivas interesantes sobre el mundo del corazón.

La nueva tertuliana debutó tímida y algo nerviosa, quizás por su falta de experiencia ante las cámaras, pero respondió con sinceridad a las preguntas sobre el inesperado fallecimiento del marqués de Griñón a causa del coronavirus. "En ningún momento pensamos en el desenlace que tuvimos ni Carlos ni yo. Fue dramático. Cuando ingresó estaba bien, él estaba súper sano, no tenía nada. No tenía ni colesterol ni nada, lo que tenía eran años", explicó.

Después de ver unas imágenes de Falcó en vida, Esther no pudo evitar emocionarse. "Se me pone la piel de gallina. No puedo aceptar que Carlos no esté, le ves con esa vitalidad con la que le ves en el vídeo… Carlos era así a cualquier hora del día, era súper feliz, vitalista y optimista. Estaba muy sano. De repente, de estar encantado, se hizo unas pruebas y dio positivo en covid. Tuvo que ingresar y pensábamos que iba a salir adelante, él el primero. El ánimo de él era envidiable. Siempre estaba con su traje por si alguien iba a visitarle. Nosotros estábamos día y noche por videoconferencias", confesó.

También desveló cómo se enteró de la muerte de su marido: "Tres horas antes me llamaron para darme la información de cómo estaba evolucionando. Me dijeron que estaba mal, pero que todos tenían confianza en que fuera a pasarlo, que solo había que esperar a ver cómo pasaba la noche". Sin embargo, ese mismo día Falcó falleció para sorpresa de su familia.

Más discreta se mostró cuando los compañeros le preguntaron por qué no asistió al tanatorio para despedir Jaime Carvajal, marido de Xandra Falcó y yerno de su marido, un ausencia que hizo saltar las alarmas por la supuesta mala relación de Esther con la familia Falcó. "Fue un shock. Jaime era una persona sana, deportista, joven, no era posible. Contacté con la viuda y, por respeto a la familia y por respeto a Xandra, no acudí. No quería que se desviara la atención del fallecimiento de Jaime", apuntó la nueva colaboradora de TVE.