Marta López y su falso positivo: ¿engaño de Mediaset o malentendido?

Marta López fue la invitada sorpresa del último Sábado Deluxe, una reaparición que se produce menos de un mes después de que Mediaset prescindiera de su trabajo como colaboradora por su actitud irresponsable en una fiesta en Marbella. Su presencia desató una ola de indignación entre los espectadores y generó malestar a sus compañeros, algunos de los cuales tuvieron que guardar cuarentena por su "falso positivo" en covid-19.

Visiblemente más delgada y molesta por cómo se ha hablado de ella durante el último mes, Marta aclaró que lo suyo no fue un despido: "No se me ha despedido de ningún trabajo, no hay un contrato de cadena, al menos yo no lo tengo. La actitud que tuvo Telecinco fue correcta, pero se me ha juzgado y yo no he dicho que haya dado positivo", aseguró.

"Han hecho sufrir a mis hijos y han dicho barbaridades de su madre (...) No he sido una irresponsable y por eso estoy aquí", dijo muy enfadada. Además, confesó que se siente muy dolida por la falta de apoyo de algunos de sus compañeros: "Nadie me ha preguntado si he tenido covid".

Marta López: "Se ha llegado a decir que por mi culpa ha muerto gente, y eso no es verdad" #bombadeluxe — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) September 13, 2020

Marta confirmó que presentó todas las pruebas a los directivos de la cadena. "Ante la duda, decidieron que me quedara en mi casa y que todos los demás también, por mucho que os fastidie". Quiso dejar claro que se confundieron algunos datos, como que se había saltado la cuarentena. "Ha sido un error. No ocurre esto por las imágenes de la fiesta, que fue una cena controlada. Me mandaron a mi casa por protocolo a la espera de las pruebas del covid, y el error fue que cogí las imágenes de un familiar lavando el coche, las publiqué y la cadena se pensó que era yo que estaba en la calle con un posible positivo. Ha habido una equivocación, he estado confinada con mis hijos".

Algunos compañeros del programa que tuvieron que estar confinados varios días "sin cobrar" por haber tenido contacto con ella, se enfadaron por la actitud Marta, que se mostró muy altiva. "No es mi culpa que se hayan quedado sin trabajar. Pues como yo. Todo esto me ha demostrado quién es compañero, quién es amigo y quién es persona", dijo refiriéndose a Kiko Hernández. "Hemos estado confinados todos escalonados, y ¿ahora dices que no tienes nada?", añadió Lydia Lozano indignada.