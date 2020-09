El corte de una mujer a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Son imbéciles"

Pablo Motos y Joaquín Reyes vivieron un incómodo momento en El Hormiguero después de que una señora rechazara su llamada hasta en dos ocasiones. En una de las secciones el programa escoge números de teléfono al azar para entregar 6.000 euros al espectador que conteste correctamente a la pregunta "¿sabe usted que es lo que quiero?".

En un primer intento, Motos tuvo que explicar a un hombre que "le estoy llamando desde El Hormiguero, el programa famosísimo que presenta Pablo Motos". El caballero se disculpó: "Lo siento, pero no lo veo". Joaquín Reyes quiso insistir, pero Motos le cortó y afirmó que "si no nos ve, no vamos a darle la oportunidad", dando paso a la siguiente llamada.

Reyes repitió la pregunta en una llamada: "¿Sabe usted que es lo que quiero?", preguntó, a lo que contestó una mujer: "Pues no lo sé". "Le llamamos de El hormiguero de Antena 3", le hizo saber, pero la mujer dejó a todos impactados con su respuesta: "No lo veo nunca, no me gusta", y colgó el teléfono.

El presentador no se dio por vencido y pidió que volvieran a llamarla. "Buenas noches, no se enfade, déjeme que le explique antes de colgarme", rogó. "Aunque no le guste este programa, en este momento usted se está jugando 6.000 euros". "¡Ufff, yo no quiero tanto dinero!", exclamó la señora para sorpresa de todos, volviendo a colgarles el teléfono y provocando las carcajadas de Motos.

El valenciano señaló que "creo que lo último que ha dicho ha sido: son imbéciles", a lo que Reyes contestó: "Cosa que, por cierto, es verdad". La hormiga Barrancas añadió: "Lo que quiere esta señora es que no la molestéis más".