Lucía Dominguín recuerda entre lágrimas a su madre en 'Masterchef Celebrity'

Lucía Dominguín se estrenó el pasado martes como concursante de la nueva edición de Masterchef Celebrity para demostrar sus dotes en la cocina y para que el público conozca mejor a su familia. "Que vean que somos cercanos, divertidos y simpáticos". La hija mediana de Lucía Bosé aseguró que cocina "muchísimo, desde los 17 años", aunque también reconoció que el concurso es un gran reto.

Durante la bienvenida a los concursantes, Lucía se emocionó con las palabras de Pepe Rodríguez, que quiso recordar a su madre, fallecida en marzo a los 89 años a causa de la covid-19. "Sabes que no eres la primera Bosé que pisa estas cocinas, ¿verdad?", preguntó el juez. "Ya lo sé. Mi mamá estuvo aquí", respondió ella.

"Tuvimos el honor de recibir aquí a tu madre, la grandísima Lucía Bosé. Ese recuerdo nos acompañará, créelo, toda la vida", dijo el chef ante una emocionada Lucía que no pudo reprimir las lágrimas. "Desde aquí mandamos un besazo. No pudimos despedirla como se merecía. Era una mujer maravillosa", dijo, y todos le dedicaron un gran aplauso. "Ya estoy con lágrimas, no puede ser", protestó la concursante con voz ahogada.