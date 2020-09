Tamara Falcó: "Odio el olor del metro después de las tres de la tarde"

Tamara Falcó hizo el pasado jueves su primera aparición en El Hormiguero como tertuliana y lo hizo por la puerta grande, aunque su habitual desparpajo le jugó una mala pasada. La hija de Isabel Preysler compartió mesa de debate con Pablo Motos, Nuria Roca y Juan del Val, donde analizaron algunas noticias destacadas: "No vamos a hablar de la covid-19 que la gente ya está cansada", afirmó el presentador.

Pero sí hablaron de uno de los síntomas del virus, la pérdida de olfato, y Motos les preguntó cuál era el olor que más odian. Mientras que Del Val señaló que era "el de los lirios", Roca admitió que el del "huevo con tomate frito". Por su parte Falcó comentó que se trataba del "olor del metro después de las tres de la tarde", una respuesta que sorprendió a Roca, que preguntó: "Pero, ¿tú vas en metro, Tamara?". La madrileña contestó que sí porque "el metro de Madrid vuela", pero que ahora prefiere desplazarse "en bici o en coche".

En su estreno, la futura marquesa de Griñón también desveló que su madre le dijo que pidiera disculpas públicamente. "Pablo, la has liado. Tanto tú como yo le debemos unas disculpas". El presentador no entendió a qué se refería. "¿Qué he hecho ahora? Isabel, te pido disculpas, aunque no sé por qué".

"Me ha dicho mi madre que aclare que ella nunca me llevó a un convento. Al parecer dijimos que lo había hecho. No sé, es una historia larga", admitía. El presentador comentó que podían repetir el vídeo, pero Tamara prefirió concluir el asunto haciendo lo que le dijo Preysler. "Me ha dicho que diga: ‘Yo no miento’… Bueno, no importa. Lo importante es que ya lo he dicho, ¿eh, mamá? Espero haberlo hecho todo bien para que no me mande más deberes para la semana que viene".