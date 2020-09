Mireia Borrás (Vox) será concursante de 'La isla'

El próximo 1 de octubre llega la nueva edición de La isla, el reality de supervivencia presentado por Pedro García Aguado en La Sexta y producido por Atresmedia en colaboración con Shine Iberia. En esta edición, que se grabó a principios de 2018, 14 mujeres anónimas competirán por sobrevivir sin recursos en un remoto lugar en mitad del Océano Pacífico, un complicado reto que pondrá a prueba sus dotes de supervivencia en un entorno extremo y hostil.

Entre las concursantes de esta edición se encuentra Mireia Borrás, actual diputada de Vox en el Congreso de los Diputados. El programa la presenta como una economista madrileña de 33 años y con madera de líder que no terminaba de ser feliz en su trabajo como consultora financiera en Londres, por lo que decidió dejarlo todo para aventurarse en este reto, al que se unió antes de entrar en política. Borrás se define a sí misma como una amante de la naturaleza, la aventura y el deporte, por lo que seguro que será una rival difícil en el concurso.

La aventurera tiene sus dudas dado que nunca ha formado parte de una experiencia similar. Sin embargo, cuenta con el espíritu y la actitud necesaria para ello porque en su día a día siempre busca la cooperación y el trabajo en equipo entre mujeres.

Las 14 concursantes no se conocen entre ellas y no han visitado nunca antes la isla. Además, no cuentan con un equipo técnico y humano a su lado, sino que serán ellas mismas las encargadas de grabar el programa con un testimonio en primera persona, sin ningún tipo de intermediario. Además, tendrán que buscar y encontrar refugio, agua y comida para salir adelante. Todo esto las llevará al límite y será detonante en muchas ocasiones de graves tensiones, conflictos y afloramiento de emociones que sacarán lo mejor y lo peor de cada una.

Una de las grandes diferencias con respecto a otros formatos es que no hay recompensa económica ni ganador, sino una prueba en la que las concursantes descubrirán su capacidad de aguante y supervivencia en un territorio desconocido.