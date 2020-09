¡Llegó el día! Esta tarde la gran Concha Velasco me entrega el testigo de Cine de Barrio. Sólo por este momento valdría la pena. A partir de hoy, en las tardes de la 1 de TVE disfrutaré como presentadora lo que llevo 25 años disfrutando como espectadora. Gracias por confiar en mí, al director Paco Quintanar y a todo el equipo, a Toñi Prieto y a la directiva de la cadena. Y a Concha, por TODO. Gracias @joxean_02 por las capturas y @pedro.munster por el soporte técnico.

