¿Ruptura a la vista? Andrea, pillada con un concursante de 'La isla de las tentaciones'

La segunda edición de La isla de las tentaciones se grabó este verano en la República Dominicana, por lo que, a pesar de los esfuerzos de la productora y los concursantes, es posible hacerse una idea de qué parejas han roto y cuáles no. El caso que más ha llamado la atención de los seguidores del programa es el de Cristian y Melodie, que podrían haber terminado su relación 'por culpa' de una de las tentadoras.

Lo suyo no empezó de la mejor manera ya que cuando se conocieron, ella era la novia del mejor amigo de Cristian y él era la pareja de la mejor amiga de Melodie."Cristian y yo somos famosos en Elche por haber traicionado a nuestras parejas", reconoció ella sin tapujos en el estreno del pasado jueves. Cristian y Melodie llevan 9 años juntos y probaron suerte en La isla de las tentaciones para que ella "se dé cuenta de que soy el hombre de su vida y que pueda confiar en mí".

Pero esa confianza se podría haber roto durante la grabación del programa, ya que Cristian ha subido fotos a su perfil de Instagram durante este verano en las mismas localizaciones que Andrea, una de sus tentadoras en el programa y una de las grandes protagonistas de la edición anterior. Ahora que sus seguidores han descubierto el pastel, los dos han optado por cerrar sus redes sociales.

Buenooo... 💥 La que faltaba. La 'princess' ya está aquí 👸 #LaIslaDeLasTentaciones2 🌴🍎 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/2LiLPdY4bV — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) September 27, 2020

"Mi objetivo es disfrutar. No hay que pensar tanto en las chicas porque si no, no vamos a disfrutar", declaró él nada más pisar su casa en República Dominicana. A falta de confirmación, parece que Cristian disfrutó todo lo que pudo.