Ángel Garó anima en directo en 'Sálvame' a ver Antena 3, "la cadena triste"

Sálvame Tomate emitió el pasado martes algunas llamadas telefónicas de famosos a las que ha tenido que hacer frente el equipo de investigación del programa. Carlos Lozano, Ángel Garó, Jesús Quintero o Carmen Gahona son algunos de los personajes que han dado groseras —aunque también divertidas— contestaciones a los redactores del veterano espacio de Telecinco. Fue precisamente Garó el que se animó a entrar por teléfono en directo en el programa para comentar su vídeo y el de Carmen Gahona, y terminó colando publicidad de Atresmedia.

Garó justificó la mala reacción de Gahona quejándose entre risas de lo insistente que puede llegar a ser Sálvame cuando quiere contactar con un rostro conocido. "Algunas veces te llaman casi todos los días, tres veces al día y a la cuarta ya... Fuisteis hiperpesados, que es vuestra profesión, dar información continua, pero pesados hasta la médula", dijo entre indignado y comprensivo.

Pero en un momento de la conversación, Garó aprovechó para hacer publicidad de Veneno, la serie creada por los Javis para Atresplayer basada en la vida de Cristina Ortiz, la Veneno, donde el actor tiene un pequeño papel. "Oye por cierto, a ver si veis Antena 3, la cadena triste, y me veis a mí en la Veneno", pidió en directo. "Sí hombre...", contestó Jorge Javier Vázquez antes de despedirle. "Ya no te interesa lo de Antena 3, ¿no?", insistió divertido Garó. "No, no, lo de Antena 3 no me interesa. Están las cosas como para interesarme", respondió a carcajadas.