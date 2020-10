Joaquín Prat estalla contra Pepe del Real con una severa advertencia

El triángulo de amistades y enemistades formado por Gloria Camila, Rocío Flores y su madre Rocío Carrasco ha provocado un daño colateral en El Programa de Ana Rosa: una sonora bronca entre el presentador Joaquín Prat y el periodista Pepe del Real.

Del Real comentó, a colación de una información de su compañera Marisa Martín-Blázquez, que él siempre se asegura de "grabar las conversaciones" para asegurarse de que existen pruebas. La periodista sostiene que hubo un acercamiento entre Gloria Camila y su hermanastra Rocío Carrasco, extremo que la primera niega en redondo.

La afirmación de Pepe del Real molestó especialmente a Joaquín Prat. El periodista aseguró que, aunque siempre avisa de que se dispone a grabar, en realidad no es necesario para tenerlo como prueba y solo "tienes que ser precavido para que no te pillen". Del Real explicó de paso el funcionamiento de varias aplicaciones para llevarlo a cabo.

Prat, sintiéndose traicionado por Pepe del Real, espetó que "tú no me grabas una conversación sin mi consentimiento y te vas a enterar, eh". "No me haría ni puñetera gracia que me grabaras sin saber que me estás grabando", dijo el presentador, evidentemente enfadado.

"Vamos a ver, ¡que estamos hablando todos los días de las grabaciones de Villarejo!", opinó, recibiendo de paso el apoyo de Ana Rosa Quintana. "Tiene que haber un permiso judicial", dijo la también periodista Beatriz Cortázar al respecto.