Jorge Javier Vázquez desveló en Sálvame el proceso de acercamiento con María Teresa Campos después del grave enfrentamiento surgido a raíz del Deluxe de la periodista, más hostil de lo esperado, y que derivó en una campaña de acoso y derribo contra Campos.

Jorge Javier ha seguido explotando este agrio conflicto y desveló en Sálvame los mensajes de WhatsApp que se ha cruzado con Campos y que, en principio, indican un intento de acercamiento mutuo.

Fue Campos, sin embargo, quien inició el acercamiento con el primer mensaje recibido el miércoles por la mañana. "Monstruo de las galletas, yo también te quiero", escribió la periodista. Era el momento del comunicado de respuesta de Campos contra las informaciones publicadas por la revista Lecturas, que afirmaba que atravesaba graves problemas económicos que impedían su jubilación.

"Yo le escribí: 'También te quiero mucho, pero dame un poco de tiempo que cuando quieres eres muy pesada. Y cuando no quieres, también'", fue la contestación del presentador catalán, que bromeó con la insistencia de María Teresa: él decía que iba a hacer deporte, Teresa insistía y él respondió con un audio que se emitió en el programa: "¡Te recuerdo que estamos peleados!".

"Me ha respondido que haga deporte para que se me aclaren las ideas y riéndose me ha dicho te quiero", dijo el presentador de Sálvame Tomate, quejándose de que este trabajo suyo "no es normal".