Habla Alicia, la chica con la que Kiko Rivera engañó a Irene Rosales

Kiko Rivera se sentó el sábado pasado en el Deluxe para hablar sobre todas las polémicas que se habían conocido durante la semana. Entre otras cosas, reconoció su deslealtad a Irene Rosales con Alicia, una camarera de su discoteca, y aseguró que se sentía muy arrepentido de haber hablado con ella porque, aunque no hicieron nada, le faltó el respeto a su mujer. Según su versión, "estuvieron tonteando por el móvil" durante semanas, pero nunca llegaron a quedar, "ni a dar un paso más allá". Una versión muy diferente a la que este lunes ofreció Alicia en su primera aparición televisiva en Sálvame.

En su testimonio confirmó que conoció a Kiko Rivera en una cena de empresa, ya que ella es camarera en la discoteca donde el hijo de Isabel Pantoja ejerce de Dj. En un momento de la noche salieron a la calle, ella le dijo que tenía frío y él le ofreció su cazadora: "Esa noche él me escribe por Instagram para decirme que me quedara con la chaqueta. Ahí es donde empieza el contacto".

Durante semanas continuaron las conversaciones, que no eran "ni largas, ni personales": "Eran de tonteo, más bien por su parte", afirmó. "Me gustaba su manera de ser, es una persona diez. Luego para tener algo con él... no", continuó. Cuando Jorge Javier le preguntó en qué momento las conversaciones "subieron de tono", Alicia se mostró reacia a responder: "No quiero remover nada más. Por respeto".

"En parte creo que Kiko fue sincero en su entrevista en el Deluxe. Reconoció que había tonteado conmigo y que no llegamos a nada". El presentador quiso saber si había habido algún encuentro entre ambos, algo que Kiko negó. Aunque al principio se negó a responder, acabó reconociendo que hubo "más que palabras" entre ellos: "Encuentros ha habido. Encuentros hemos tenido en la discoteca".

También confirmó que Irene Rosales se puso en contacto con ella a través de las redes sociales para pedirle "que se apartara" de su familia. "Él se mensajeaba conmigo y yo imaginé que ella le había pillado. Puedo llegar a entender la reacción de Irene. Fue correcta y yo la entendí. Yo también le respondí correctamente". A partir de ese momento, afirma que no volvieron a tener relación: "Coincidíamos en la discoteca y no nos saludábamos".

Al término de la entrevista desveló que hay muchas cosas que podría contar, pero que no quiere hacerlo por respeto a Kiko, a su mujer y a sus hijas. "He venido aquí a zanjar este tema", y añadió: "No voy a contar lo que pasó", dijo dejando la puerta abierto a una nueva intervención televisiva para ampliar la historia.