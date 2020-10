Jaime Cantizano confiesa a Toñi Moreno el infierno que le hizo pasar Paulina Rubio

Jaime Cantizano acudió al programa de Toñi Moreno en Canal Sur, Un año de tu vida, para recordar su larga etapa conduciendo ¿Dónde estás, corazón?, un espacio dedicado al salseo rosa que se emitió en Antena 3 entre 2003 y 2011.

Una larga etapa laboral de la que Cantizano, que ahora presenta el magazine de fin de semana de Onda Cero, guarda buenos recuerdos… en su mayoría.

Y es que Cantizano reconoció ante Toñi Moreno a la famosa que peor se lo hizo pasar en las entrevistas. Y no es otra que la mexicana Paulina Rubio, que "me lo hizo pasar muy mal. Ella me lo ha hecho pasar muy mal en los platós".

El presentador, que recientemente denunció a una acosadora, explicó lo "difícil" que era entrevistarla, "que respondiera, nunca se sabía como iba a entrar y a salir... Recuerdo una vez que tuve que ponerle un zapato como si fuera Cenicienta y ella encogió los pies negándose... Me lo hizo pasar fatal".

Muy irónica, y sin apuntar las razones reales de ese comportamiento, Toñi Moreno añadió a sus palabras que "todos hemos sabido luego el porqué" de ese errático comportamiento, que se ha repetido en otros episodios como, por el ejemplo, el juicio por la custodia de su hijo con Colate Vallejo-Nágera.