'Masterchef Celebrity': Ainhoa Arteta deja a todos boquiabiertos con su beso a Jordi Cruz

Ainhoa Arteta ha demostrado gracias a su participación en Masterchef Celebrity que tiene mucho carácter y que no lleva muy bien que la presionen, sobre todo cuando se trata de Jordi Cruz. La soprano y el chef jurado han protagonizado varios encontronazos durante esta edición y la semana pasada incluso llegó a mandarle a la mierda. Pero el último arrebato de Arteta en el programa del pasado martes dejó a todos descolocados.

A Ainhoa le tocó ser capitana de equipo en la prueba de exteriores y Cruz el encargado de supervisarlos. "Quizá Gonzalo no era el más indicado para hacer este plato. Una de las claves era saber asignar la elaboración apropiada a cada uno de tus compañeros, y creo que en eso no has acertado", le reprochó el chef, algo que no se tomó bien la concursante, que reaccionó otra vez de mala manera.

"Yo entro a darte consejos y tú piensas que voy a atacarte". Este comentario no sentó bien a la soprano que le respondió de una manera brusca: "¿Pero de qué vas, tío?", a lo que el jurado respondió que se portara bien. Sin embargo, en vez de lanzar uno de sus habituales improperios, Arteta reaccionó de forma inesperada: "Mira, no tengo ni idea de qué veredicto me vas a dar, pero te voy a dar un morreo...". "Aunque me mandes a la mierda", continuó diciéndole antes de darle otro beso.