Quique San Francisco fue entrevistado este domingo en Liarla Pardo, de La Sexta, donde dio su opinión de la situación política y de la "espantosamente mala" gestión del coronavirus: "Estamos en manos del Señor". De Fernando Simón dijo que él "no se fía" de lo que diga, "ni de nadie". "Le llaman Pinocho por lo que dicen que miente", afirmó. Sobre Pablo Iglesias indicó que prefiere "no hablar". "¿Porque estamos en horario infantil?", le preguntó Cristina Pardo. "Por ejemplo", contestó él.

El monologuista también fue muy pesimista con las "terribles" perspectivas económicas: "Es una especie de guerra pero peor, con un enemigo que no sabes cómo afrontar. Vamos en pérdida absoluta y tenemos un enemigo impresionante".

Sobre los políticos, tachó el Congreso de los Diputados de "corrala": "A mí, como español, me gustaría verlos discutir para solucionar las cosas. Me da la impresión de que tenemos unos políticos a los que lo único que les obsesiona es aferrarse al poder sin pensar en las consecuencias". "No tienen mucho amor a su país, sino a sus intereses, y eso es peligroso", dijo.