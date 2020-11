Telecinco prepara el regreso de 'Gran Hermano'

El 19 de diciembre de 2019 se emitió la final de la última edición de Gran Hermano VIP, la más vista de los últimos 17 años. Telecinco decidió hacer un parón en su reality más exitoso tras la fuga de anunciantes por el escándalo de la supuesta violación de Carlota Prado durante la grabación de GH Revolution, pero según ha anunciado Manuel Villanueva, responsable de contenidos de Mediaset España, ya se está trabajando en una nueva edición de Gran Hermano que se emitirá en 2021.

"Estamos iniciando conversaciones y creo que GH volverá el año que viene, no sé a que altura, pero volverá", confirmó Villanueva este miércoles durante la rueda de prensa virtual para presentar La casa fuerte 2. "Será seguramente una edición con conocidos, con VIP, pero no sabemos si en Dúo o single", declaró, enterrando la posibilidad de que el programa vuelva a su formato original de concursantes anónimos.

El presentador Jorge Javier Vázquez reconoció que la telerrealidad con gente desconocida le aburre. "Como espectador, me gusta ver gente que conozco y el público tiene ya menos paciencia para encariñarse con anónimos". El conductor cree que "a no ser que sean realities tan especiales como La isla de las tentaciones el mundo de los anónimos me cuesta en un reality".

Por el momento, se desconocen los detalles del regreso de Gran Hermano, aunque Villanueva insistió en que la vuelta está garantizada: "No sabemos tampoco cuándo será. Primero por la gran incertidumbre en cuestiones sanitarias, y segundo porque el año que viene será, esperemos, un año de Eurocopa y Juegos Olímpicos. Todavía no sabemos a qué altura del año, pero sí que volverá".