Samira confirma que se lió con Tom Brusse ante Sandra Pica en el estreno de 'La casa fuerte'

Comienza la fiesta en La casa fuerte ya el primer día. Samira Jalil ha desvelado que tuvo algo con Tom Brusse ante Sandra Pica, algo que él no pudo sino confirmar.

"¿No me dijiste que subiera a tu casa la primera noche?", espetó Samira en medio de la conversación. "Quería enseñarte mi casa", dijo él. La primera noche no sucedió pero sí la segunda. "La segunda noche que te dejé en la puerta de tu casa, tú y yo nos enrollamos".

Su novia Sandra, incrédula ante estas revelaciones, no podía creer la infidelidad de su novio. Samira aclaró que Tom no le dijo que tuviera novia, fuera por contrato de confidencialidad o por otra razón.

"Si me quieres creer o no, a mí me chupa un pie… Yo no gano nada por decir que me he enrollado con él. Me enrollé contigo en la paralela de Doctor Esquerdo", insistió ella ante la sorpresa de Sandra y el propio Tom.

Samira Jalil demuestra que llega pisando fuerte a La casa fuerte, recibiendo además el apoyo de una de las estrellas de la función, la mismísima Isa Pantoja.