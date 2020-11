Ana Obregón despedirá su año más difícil en TVE

Ana Obregón acompañará este año a Anne Igartiburu para dar la bienvenida al 2021 en las Campanadas de La 1. Dos profesionales muy queridas que acompañarán a los espectadores en el cambio de año y despedirán este fatídico 2020 con sus mejores deseos.

La actriz finaliza este difícil año para todos regresando a su casa, RTVE, cadena a la que ha estado vinculada durante décadas en series y programas como Ana y los 7, A las once en casa, Hostal Royal Manzanares, Anillos de Oro o ¿Qué apostamos?, entre otros muchos.

"Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor", aseguró Ana Obregón, que este año perdió a su hijo Álex.

🔴🔔 ÚLTIMA HORA Ya conocemos quiénes darán las campanadas este fin de año en RTVE. 🔸 ¡Serán Anne Igartiburu y Ana Obregón! 📺 https://t.co/jsEYspybjz #CampanadasRTVE pic.twitter.com/AnEJhxqVq6 — RTVE (@rtve) November 10, 2020

Junto a ella, Anne Igartiburu, presentadora de Corazón, que sumará 16 años consecutivos al frente de las Campanadas de RTVE desde la Puerta del Sol. RTVE volvió a liderar en 2019 las audiencias de las Campanadas, con 5,4 millones de espectadores (32,6%). El minuto exacto del cambio de año sumó 6.956.000 espectadores (39,8%).

"Empezar este año juntos en TVE toma un sentido muy especial. No somos los mismos ni damos las cosas tan por sentado. Brindaremos por lo aprendido y recordaremos a los que se nos fueron. Aunaremos la emoción para tomar fuerzas sabiendo que juntos todo es más llevadero. Y que ayudar, nos ayuda también a nosotros. En ese balcón estaremos todos, toda la familia de TVE con los espectadores", apuntó Igartiburu, para quien "vivirlo junto a Ana García Obregón es aún más emocionante por lo que ella supone en nuestra casa y porque además de estar dos mujeres, algo que siempre soñé, ella dará mucha fuerza a tantas y tantas familias que se identifican con su valentía. Estas Campanadas sonarán con fuerza y coraje para todos".