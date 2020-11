El presentador Pablo Motos ha vuelto a desmarcarse de la versión oficial de las medidas del coronavirus aceptadas por los medios. En la última edición de El Hormiguero ha criticado las declaraciones de Fernando Simón y su desconfianza hacia medidas como la PCR obligatoria a viajeros internacionales que vengan de países de riesgo, que la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso lleva pidiendo meses.

"Me habrán oído decir más de una vez que tengo postura un tanto crítica porque el impacto en la transmisión es mínima y el esfuerzo no compensa, pero no estoy en contra porque puede controlar alguna transmisión", dijo Fernando Simón en su última comparecencia sobre esta medida finalmente aprobada por el Gobierno de Sánchez.

Después de que la colaboradora Cristina Pardo expusiese la situación, ha sido el turno de Pablo Motos para opinar al respecto. Y su frase fue contundente: "Menos mal que luego está la Comunidad de Madrid". Unas palabras que le volvieron a ganar severas críticas desde redes sociales, ya que no es la primera vez que Motos manifiesta su desconfianza ante las acciones de Simón y el gobierno de Sánchez.

A continuación, Motos abundó en la comparación directa de la presidenta con el epidemiólogo: "Que está Díaz Ayuso... En una competición ¿quién ganaría? ¿Fernando Simón o Díaz Ayuso? En una competición de cosas imposibles", dijo, después de que Pardo manifestase su extrañeza con que el Gobierno aprobase una medida que su experto principal rechaza.