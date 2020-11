Acusan de homófobo a Florentino Fernández por su parodia de Josie en 'Masterchef Celebrity'

Masterchef Celebrity 5 se ha convertido en una de las ediciones más polémicas del exitoso talent de cocina de TVE. Desde el comienzo de la temporada, son muchos los que han acusado al programa de no respetar las medidas de seguridad para prevenir el coronavirus entre sus participantes, que no dudan en besarse y abrazarse cuando les viene en gana, acusando al espacio de ser un mal ejemplo para los ciudadanos. Muy críticos se han mostrado también con la actitud de Florentino Fernández, al que acusan de homófobo por su parodia sobre Josie, su compañero de concurso.

Este martes, el humorista volvió a ser trending topic en las redes sociales tras lo que algunos se han atrevido a calificar como "numerito homofóbico". En concreto se refieren a su papel como Flosie, el personaje ficticio que el cómico realiza en algunos momentos del programa y que recuerda a Krispin Klander, el mítico personaje con el que logró la fama de la mano de Pepe Navarro en Esta noche cruzamos el Mississippi. Mientras que en el extinto programa de Telecinco, Krispin parecía estar enamorado del presentador del programa y no dudaba en piropearlo, Flosie parece tener devoción por Pepe Rodríguez.

A pesar de que Florentino desata las risas de sus compañeros (entre ellas las del propio Josie) y de los jueces del programa, que entienden que todo se trata de una parodia que no intenta representar a ningún colectivo, una buena parte de las redes sociales consideran que se trata de "homofobia en prime time".

"El chiste del mariquita salido que algunos creíamos enterrado ha vuelto gracias a Masterchef", escribía uno de los usuarios de la conocida red social. "Cada vez que montan el numerito homofóbico de Flosie me repatean hasta la médula. Y no sé si podré congraciarme de nuevo con Masterchef Celebrity ni aunque expulsen a Flo...", "el humor es humor pero hay que saber cuando se cruza una línea y deja de hacer gracia y empieza a ser ofensivo. Deberían haber parado esas bromas tan continuadas, ya no hacen gracia", o "lo de Flosie es insufrible. Ni tiene gracia ni ayuda en nada ni a nadie. A mí particularmente, me cabrea", fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse durante la noche del martes.