Pablo Alborán desvela el motivo por el que estuvo a punto de ser detenido en Miami

Pablo Alborán acudió este lunes a El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, para presentar el nuevo trabajo discográfico que ha lanzado durante los últimos días, llamado Vértigo. El artista aprovechó su visita al plató de Antena 3 para contar algunas experiencias que ha vivido durante las giras que le han llevado por medio mundo.

Una de las anécdotas que más recuerda el malagueño ocurrió cuando intentaba viajar desde México hasta Miami: "Estuve a punto de detenido", dijo para sorpresa del presentador. "Falsificaron unos permisos de conducir y al parecer habían puesto una fotografía de mi cara. Al principio me dijeron que estaba detenido y que no podía viajar". Finalmente, los agentes que le habían detenido reconocieron al cantante y le dejaron continuar con su viaje: "De hecho, cuando cogí el vuelo de vuelta los encontré y me felicitaron por mi trabajo".

Esta no es la única anécdota que el artista compartió con Pablo Motos. Tal y como confesó, Alborán tiene mucho miedo a los aviones y ha vivido varios episodios en los que ha temido por su vida: "Una vez había muchas turbulencias. Fue horrible, horrible, duró mucho. Al final pensé, si me voy a morir subo un 'storie' a Instagram antes", dijo desatando las risas del público. Uno de estos viajes lo hizo junto a su madre: "Me cogió de la mano al ver que estaba muy asustado y me dijo que no me preocupase porque, si nos moríamos, lo haríamos juntos. No me tranquilizó, me dio más miedo".

Durante los últimos meses, el artista ha estado acudiendo a unas clases para controlar el miedo a volar y ha reconocido que se siente muy orgulloso de todo lo que ha conseguido gracias a esto.