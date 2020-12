Carlos Latre ha salido al paso de las críticas que lleva recibiendo desde el pasado martes por su imitación de María Jesús Montero en El Hormiguero de Antena 3. No es la primera vez que el humorista parodia a la ministra y portavoz del Gobierno socialista, pero en esta ocasión una parte de la audiencia decidió tomarla con él por, supuestamente, burlarse del acento andaluz.

Hoy ha venido a divertirse la Ministra de Hacienda ¡@mjmonteroc! #AmaiaAlizzzEH pic.twitter.com/1cNyvTmH2P — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 1, 2020

Consciente de que podía pasar porque no es la primera vez que la forma de hablar de la ministra genera controversia, Latre publicó un hilo en Twitter defendiendo su actuación sin mala intención. "Como sabía que esto iba a pasar en este mar de Twitter nuestro cada día más infectado del plástico de la cizaña y el mal rollo, dejadme que os cuente algo: ayer en El Hormiguero imité/parodié a María Jesús Montero, la ministra portavoz del Gobierno. Sí, repito. Ministra PORTAVOZ", comenzó.

"Una señora q dice "negoziasione" (negociaciones), "converzasiones" (conversaciones), Estao (estado) o pactao (pactado), entre otras cosas. Así que mi imitación o parodia imita exactamente la forma de hablar de esta señora. Nada más. Nada tiene que ver con faltar al respeto al acento andaluz, que es absolutamente maravilloso y al que admiro, quiero y respeto", aseguró.

Como sabía q esto iba a pasar en este MAR de twitter nuestro, cada día más infectado del plástico de la zizaña y el mal rollo, dejadme que os cuente algo: Ayer en el @El_Hormiguero imité/parodié a Ma Jesús Montero, la ministra PORTAVOZ del gobierno...si repito ministra PORTAVOZ. — Carlos Latre (@Carlos_Latre) December 2, 2020

"Así que no vean polémica, falta de respeto o desconsideración donde no los hay. Quiero, admiro y me maravilla Andalucía, su acento, sus dejes y chascarrillos y tengo la gran suerte de sentirme admirado y querido allí. Y dicho esto digo, como he dicho, defendido y respetado siempre, viva Andalucía y sus gentes, sus formas de hablar, de hacer y de ser. Que no me metan en sacos que no son los míos. Muchas gracias", sentenció.