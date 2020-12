Himar González, presentadora del tiempo de Antena 3, preocupa por su ingreso en el hospital

La responsable del tiempo en Antena 3, Himar González, ha sido ingresada en el hospital. Así lo ha mostrado ella misma en Instagram, pero también sus compañeros Matías Prats y Mónica Carrillo, que han dado ánimos a la presentadora.

Con una vía en el brazo y tumbada en la cama de la Clínica Quirón, Himar González ha querido tranquilizar a sus miles de seguidores en la red social.

"Estaré ingresada en el hospital con patología (no covid-19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo. Me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza", escribió.

Aunque parece que el diagnóstico no es de excesiva gravedad, sí ha sido suficiente para que la presentadora recomiende a sus seguidores que "sean felices" y que "vivan".