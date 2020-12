El bailarín Rafael Amargo iba a acudir a dar explicaciones en exclusiva al plató de Sálvame Deluxe sobre la operación antidroga que le llevó al calabozo. Sin embargo, finalmente no hubo entrevista y Jorge Javier Vázquez tuvo que explicar en el programa qué había ocurrido.

Según el relato del presentador, Amargo les anunció en el último minuto, sobre las 20 horas, que no acudiría, después de todo el día con idas y venidas. El primer amago de espantada llegó de madrugada, cuando el abogado del bailarín les anunció que Amargo estaba "muy nervioso" e "inquieto". A las 13 horas, la directora del programa logró hablar con el bailarín y Amargo cambió de opinión y decidió asistir.

ATENCIÓN: Rafael Amargo DA PLANTÓN al Deluxe. Tras horas de negociaciones con la producción y dirección del programa, a las 8 de la tarde, DICE NO. #rafaelamargado — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) December 5, 2020

Duró poco: según Vázquez, aunque Amargo parecía "tranquilo" y prometió volver a llamar, no lo hizo. Su mujer les anunció después que no iría; el abogado anunció luego que "a lo mejor" lo haría y finalmente, poco antes del comienzo del programa, se confirmó la espantada. "Nos ha dado plantón", confirmaba el presentador ante la audiencia.

Mientras, Amargo se refirió a lo ocurrido desde el teatro de La Latina donde se estrenaba Yerma: "Prefiero expresarme aquí, por mucho dinero que me den en la tele, no voy porque me da miedo". "Os prometo que, primero por mi familia, por mis hijos, y por mí, es la primera vez que estoy un poco más blando, pero he tenido unos cojones que están aquí de pie", declaró Amargo, que apuntó que hacía cinco años que no venía a Madrid al escenario y que siempre que lo había hecho le había salido "una feria así de grande", en alusión ahora a su detención. Ante el público, afirmó su intención de mantenerse de momento alejado de la televisión.