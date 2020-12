El abogado de Rafael Amargo acusa al 'Deluxe' de engañar a la audiencia

Rafael Amargo era el invitado estrella del pasado sábado en el Deluxe, pero después de varias horas de negociaciones, el bailarín, en libertad tras ser acusado de supuesto tráfico de drogas, se cayó del programa. "Rafael Amargo ha faltado a su palabra. Nos ha dado plantón", confirmó muy molesto Jorge Javier Vázquez ante la audiencia. Sin embargo, la versión del abogado del bailarín es muy distinta.

Cándido Conde-Pumpido aseguró desde Espejo Público (programa de la competencia) que no existió ningún "plantón" y acusó a Telecinco de mentir. "La productora de La Fábrica de la Tele estafó, engañaron a la audiencia con su cebo en el que anunciaron continuamente que se sentaría en exclusiva Rafael Amargo. No sé llego a firmar ningún contrato y aun así estaban intentando convencer de que se firmase, pero lo sabían perfectamente", explicó en espacio presentado por Susanna Griso.

El letrado reconoció que se negoció una entrevista con Amargo, pero que las conversaciones no llegaron a buen puerto. "Lo estuve negociando con ellos y era el primero que se oponía. Hablaron con Rafael, cuando ya había dicho que no para intentar convencerlo, y cuando volvió a decir que no, volvieron a llamarle y volvió a decirles que no". "Se sabe como se producen estas entrevistas, hay un contrato de por medio, y hasta que no lo tienes firmado no lo anuncias, ¿por qué lo estaban anunciando sin tenerlo firmado y nunca lo han tenido firmado?", reprochó Conde-Pumpido.

"En términos económicos estaba la cosa clara, pero el tema no era económico. La primera entrevista ya se había dado a Antena 3 Noticias y era totalmente gratuita, pero eso aseguraba que no iba a ser una entrevista morbosa y que se iban a centrar, como vosotros, en lo que realmente es noticia y no en el morbo", explicó el abogado para negar el motivo económico. "Se meten en un morbo que entenderéis que él no quiera estar presente allí mientras estén tratando los temas de esa forma, como es lo habitual y como lo hacen", se quejó en referencia al estilo de televisión de los programas de La Fábrica de la Tele como Sálvame o el Deluxe.