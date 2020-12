Sorpresa en 'Masterchef Celebrity': Raquel Meroño gana la quinta edición

Después de la final más reñida y trepidante de la historia de MasterChef Celebrity, y pese a que todas las quinielas daban como vencedor a Florentino Fernández —mientras que en redes sociales apostaban por Nicolás Coronado y Josie— finalmente ha sido Raquel Meroño quien se ha convertido en ganadora de la quinta edición del talent show de cocina más exigente de la pequeña pantalla.

Una merecida victoria para la actriz, que lo bordó en una increíble final después de doce semanas demostrando su perseverancia y su fuerza de voluntad en un terreno, el de la cocina, que nunca le había gustado. Raquel conquistó al exigente jurado con el menú inspirado en Bali —donde residió una temporada y donde tiene un negocio— con el que puso el broche de oro a su concurso y se impuso a su gran rival, Florentino Fernández.

Poco antes, después de una primera prueba en la que tuvieron que hacer un plato de Dabiz Muñoz, la empresaria y el humorista dejaban "en el camino" a Josie, Ainhoa Arteta y Nicolás Coronado. Merecidos finalistas que, sin embargo, no pudieron hacer nada contra el talento de Raquel y Florentino que, con un espectacular menú, lucharon frente a frente por hacerse con un premio que, finalmente, logró la protagonista de Al salir de clase.

Un premio que va más allá de los 75.000 euros que ha donado a una ONG, ya que Raquel además ha recuperado "la ilusión por la televisión": "MasterChef me ha ayudado a volver a confiar en mí misma". "He reconectado con la ilusión que tenía cuando empecé a trabajar en televisión y aquí me han brotado un montón de ilusiones que tenía cuando era una cría. Han sido 12 programas venciendo miedos, inseguridades y llenándome de fuerza y pasión por la cocina", confesó muy emocionada al recibir el premio.