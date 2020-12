María Casado, sobre su despido de TVE: "Fue un shock"

Antonio Banderas anunció el pasado mes de mayo la creación de una productora para el desarrollo de proyectos de televisión y fichó como responsable de la misma a la periodista María Casado. La presentadora y el actor visitaron este martes El Hormiguero para hablar sobre los entresijos del primer proyecto que han puesto en marcha, Escenas en blanco y negro, un programa musical para la plataforma Amazon Prime en el que Casado ejerce de maestra de ceremonias y Banderas se encarga de la producción.

Después de su inesperada salida de TVE, María Casado ha experimentado una "transformación personal y personal" gracias a la ilusión que ha supuesto el nuevo proyecto: "Cuando llegué a Málaga, Antonio me dijo: 'sueña grande y crea, sin miedo'". Por su parte el actor confesó sentir "admiración" por la periodista desde hacía años: "Me parecía una mujer que daba mucha confianza. No la he visto fallar nunca y cuando la conocí vi que había un ser humano muy interesante".

Casado también habló sobre su polémica salida de La mañana de TVE después de veinte años en la cadena pública: "Hay momentos en los que deciden apostar por otras personas. Fue todo más natural y tranquilo de lo que se puede esperar, pero tras tantos años fue un shock", se sinceró con Pablo Motos. "Cuando sale la noticia, Antonio me llama. Lo primero que me pregunta es que cómo estoy, luego que qué había pasado y lo tercero que me dijo fue: 'Dame cinco minutos y te vuelvo a llamar, que creo que tengo una cosa para ti'".

La pareja también ejercerá este año de presentadores de la próxima gala de los premios Goya algo que consideran un "suicidio": "Hay muchas formas de suicidarse y esta es una de ellas", bromeó el malagueño haciendo referencia las críticas que sabe que recibirán. "Ha sido un año muy difícil para todos y también para la gente del cine. Es muy importante dejar constancia en esta gala que los actores, los directores, aquellos que nos paseamos por la alfombra roja, somos puntos muy pequeñitos de lo que es nuestra industria (...) Queremos rendir un pequeño homenaje a todo lo que nos ha pasado este año, las cosas que hemos aprendido, lo que hemos perdido, lo que hemos ganado... nos ha dado la oportunidad de plantear unos Goya distintos, más humildes, más pequeñitos y sin tanto Hollywood".