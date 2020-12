El 'triunfito' Miki Núñez: "Si eres de Vox, no sé qué coño haces escuchándome"

La carrera musical de Miki Núñez pasa sin pena ni gloria. Saltó a la fama gracias a Operación Triunfo, donde no se proclamó vencedor aunque consiguió la plaza para representar a España en Eurovisión. El joven, natural de Terrasa y reconocido independentista en el pasado, se quedó en el puesto 22 de los 26 que participaron en el popular certamen, que aquel año acogió Tel Aviv.

Ahora sigue intentándolo en la música con un nuevo álbum, "Iceberg" (Universal), en cuya promoción también tiene tiempo para hablar de actualidad política. En una entrevista en El Mundo, donde le preguntan si alguna vez se ha cortado en decir lo que piensa, el cantante aprovechó para atizar a Vox gratuitamente: "El otro día me cagué fuertemente en Vox y lo dije públicamente. Me han dejado de seguir muchísimas personas por ello. Si sigues lo que proclama Vox, no puedo hablar catalán, ni puedo estar a favor de la homosexualidad", aseguró.

Núñez mandó un aviso a aquellos votantes de la formación verde que gustan de su música: "Pues esas personas que no vengan nunca más a mi concierto. Porque va a haber música en catalán y música reivindicativa. Así que, obviamente, no sé qué coño haces escuchándome entonces. Ni me parece mal, para hacer un cribaje de gente idiota en mis conciertos. Si eres de Vox no me vas a escuchar, porque me he cagado en vosotros 50.000 veces y me parece de puta madre", sentenció.

Sin embargo, sobre su pasado independentista, que ahora lleva con discreción, se muestra más cauto. Miki evitó contestar con claridad a la pregunta sobre su defensa del 1-O y los disturbios por las sentencias de los presos. "Si para algo sirven las redes es para intentar hacer de altavoz de algo en que crees. Y si puedo dar mi opinión y hacerle ver a gente de otros sitios que a lo mejor no están tan cerca de un problema como el que estoy yo para que lo vean de otra manera o explicarlo desde mi punto de vista, por qué no hacerlo (...).Si tengo la puñetera suerte de ser bilingüe, ¿por qué no voy a poder expresarme en mis dos lenguas?", se limitó a decir.

La cuenta oficial del partido no tardó en contestar al cantante con un escueto pero severo mensaje: "A ver, pintamonas, que quedaste de los últimos en Eurovisión. Para ti cantar y no cagarla ya es un esfuerzo".