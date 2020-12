"Frozen versión municipal": Almeida y Levy se divierten patinando para despedir el año

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy, despidieron el año 2020 patinando sobre hielo y con mucho sentido del humor. Ambos compartieron las imágenes del momento a través de sus redes sociales con sendas bromas para reírse un poco de sí mismos.

"Frozen versión municipal", bromeó el edil madrileño, con una foto en la que aparece con los patines puestos mientras empuja a Levy, que se encuentra montada en un trineo con forma de foca, durante los divertidos minutos que pasaron sobre la pista de patinaje instalada en la sede del Consistorio. La delegada de Cultura también hizo referencia a la popular película de Disney tuiteando ""Let it goooo! Let it goooo!".

Frozen versión municipal ❄️ pic.twitter.com/1ilEgjL57o — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 30, 2020

Almeida también compartió un vídeo en el que avanza patinando y tratando de no perder el equilibrio. "Menos mal que tengo otras aptitudes", bromeó también el portavoz nacional del PP. Las redes sociales se llenaron de memes bromeando con los vídeos, pero ambos se lo tomaron con mucho sentido del humor.

Menos mal que tengo otras aptitudes 😂 pic.twitter.com/KJiSjkdZei — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 30, 2020

Levy le ha cogido gusto estos días a la pista instalada en el Ayuntamiento de Madrid, ya que hace unos días felicitó la Navidad a sus seguidores con un simpático vídeo en el recorre unos metros patinando hasta que, finalmente, cae al suelo y comienza a reír. "Os quería felicitar la Navidad en plan bonito, pero... ¡si la vida te da limones, haz limonada! Así fue, pero lo importante de caerse es reírle a la vida y volver a levantarse. Eso sí, la caída dolió... pero como diría Almeida 'poco me parece'", escribió.