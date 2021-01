Paz Padilla, emocionada por el apoyo que ha recibido: "Lo fácil hubiera sido sustituirme"

Este viernes llegó a Telecinco una de las ediciones más especiales de Got Talent España. No solo por las extraordinarias condiciones en la que se ha desarrollado debido a la pandemia, con todo su casting elegido a través de Internet, el alquiler de dos de los teatros más grandes de Madrid para el correcto desarrollo de todas las actuaciones y las correspondientes medidas de seguridad, sino por la ausencia, al menos en sus primeros programas, de Paz Padilla.

La presentadora gaditana se ausentará durante las audiciones y no se incorporará hasta la emisión de las semifinales debido a que las grabaciones coincidieron con los últimos días de vida de su marido, Antonio Juan Vidal, que el pasado mes de julio falleció debido a un tumor cerebral. Aunque no ha podido disfrutar del programa como le hubiera gustado, Paz Padilla aseguró durante la presentación del mismo, que retomó las grabaciones "con mucha intensidad": "A mí el talento siempre me sorprende, el talento es una expansión de la conciencia. Como yo no he estado en las Audiciones, he vivido la última etapa del programa con mucha intensidad. Para mí es el programa más completo, yo he nacido para esto", confesó.

Preguntada sobre la posibilidad de haber sido sustituida, Paz Padilla aprovechó la ocasión para agradecer a la productora y a la cadena la confianza y el apoyo que le mostraron en esos momentos tan duros: "Lo fácil hubiera sido sustituirme", dijo. "Pero me dieron el tiempo que necesitaba. Me sentó arropada, protegida, porque respetaron mi espacio", confesó en la rueda de prensa virtual junto a sus compañeros Dani Fernández, Risto Mejide y Santi Millán.

A pesar lo de "maravillosas" que fueron las grabaciones, Paz confesó que dudó si incorporarse al programa, debido a las emociones que se sienten durante las grabaciones: "Es un programa muy emotivo y yo estaba muy blandita para enfrentarme a él porque me podía dañar muchísimo. Pero este programa me ha demostrado que la vida es maravillosa".

Paz califica el talent-show de Telecinco como "uno de los programas más bonitos de la televisión": "Es la vida misma, que no podemos dejar de ver porque te enseña tanto... Además esta edición es más especial que nunca porque vamos a ver historias en las que la pandemia ha marcado mucho. No va a dejar a ningún espectador", añadió.

En unos años, Paz Padilla se ha convertido en una pieza fundamental del espacio, tal y como se demostró este viernes en la emisión del primer programa, donde faltó el gamberrismo y la locura de la gaditana. No obstante el espacio le quiso mandar un emotivo saludo a través de su presentador, Santi Millán: "Como podéis ver, en esta edición tenemos a tres miembros en el jurado. Nos falta Paz Padilla. Por motivos personales no se ha podido reunir con nosotros en esta primera fase de audiciones, pero se incorporará en las semifinales y en la final. Desde aquí, Paz, un abrazo enorme y un beso de parte de todo el equipo", dijo desatando una gran ovación del público.