Los celos de Lola tras reencontrarse con Alba, su peor enemiga en 'La isla de las tentaciones'

Comenzó la tercera edición de La isla de las tentaciones en República Dominicana. Sus cinco parejas se disponen a evitar la tentación… o caer en ella, tal y como una de las parejas, la formada por Lola y Diego, está a punto de comprobar.

Ella, en concreto, es la que peor está a punto de pasarlo. Lola ya comienza La isla de las tentaciones corroída por los celos, tal y como ella misma explicó cuando Diego tuvo que besar a otra chica para un videoclip: "Le mandé a la mierda y al día siguiente me fui de casa".

Y he aquí que, cosas del azar o del casting, esa chica estaba presente en La isla de las tentaciones: Alba, una de las solteras de esta tercera edición del programa.

Alba de La isla de las tentaciones | Telecinco

Ambas se enzarzaron en una incómoda discusión en la que Alba aclaró que no hizo "nada" y que fue el novio de Lola, Diego, quien se puso en contacto con ella tras el vídeo para contarle el enfado de Lola. Y ésta estalló ante las cámaras.

Su enfado pasó de Alba a su novio Diego tras elegir al italiano Simone para su primera cita. "Es con el único que he hablado. Me parece tranquilo y me ha caído muy bien. Tiene una personalidad parecida a la de Diego, tranquilo. También me hace gracia porque le veo grandote, pero luego parece sensible". Él le reprochó que no decía la verdad y que lo había escogido por su físico. Los celos están servidos.