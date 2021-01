Ana Rosa Quintana ha reaccionado con contundencia ante la avalancha de críticas gratuitas al Hospital de Pandemias Isabel Zendal construido en la Comunidad de Madrid.

En medio de un cruce de declaraciones entre los colaboradores de El Programa de Ana Rosa, la presentadora se ha manifestado sobre el hospital, frenando en seco las palabras de Verónica Fumanal.

La discusión comenzó a raíz del desalojo del hospital de Valencia por rachas de fuerte viento. La catalana Verónica Funamal reaccionó con furia a las imágenes de lo acontecido en Valencia asegurando que "¡el Zendal no tiene ni baños!".

Ante esto, Ana Rosa Quintana cortó la conversación indignada. "Mira, perdonadme, es una vergüenza que se siga criticando al Zendal". Fumanal, que fue directora de comunicación de Pedro Sánchez cuando fue secretario general del PSOE, seguía ironizando con el hospital madrileño que ya está atendiendo a decenas de contagiados: "No se puede criticar al Zendal, está maravillosamente hecho, ¡esas carpas no han costado lo del Zendal!".

"Criticar que se haya construido un hospital público me parece alucinante. Es verdad que tendrá problemas, claro. Acaba de ser construido deprisa y corriendo, no funcionará un baño, un día se atascará una tubería... pero es alucinante, porque van a abrir el tercer pabellón". La presentadora remató, indignada: "Es más, si me pongo mala, que me lleven al Zendal".