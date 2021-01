El concursante de MasterChef José Luis Losa ha denunciado en redes sociales que nunca recibió el premio que supuestamente le correspondía tras acabar tercero en el programa en el año 2016, recibiendo un Curso de Especialización de ocho semanas en el Basque Culinary Center.

Losa, que también ha concursado en otros realities como Supervivientes, se ha defendido de algunas acusaciones en las que supuestamente criticaba a Telecinco y Supervivientes.

"Quiero poner un comentario respecto a lo que se está publicando de mí de Supervivientes, que yo estoy en contra de Supervivientes y Telecinco. Es todo mentira", escribió el ganador de la edición de ese programa en el año 2017..

Al contrario, se muestra muy agradecido con la productora Bulldog y con la cadena, y a continuación suelta la bomba comparando su experiencia con la de MasterChef. Losa, sin embargo, tuvo desacuerdos con la productora con la gala de la final del año siguiente, a la que no asistió por no estar de acuerdo con las condiciones.

"Masterchef no es lo mismo, de esa productora sí tengo muy mal sabor de boca, el premio por quedar tercero nunca me lo dieron, ni pude reclamar nada de nada, y encima cuando gané en Supervivientes me pidieron el 30% del premio del bruto, sin descontar impuestos. Les dije que un juez lo decidiría".