Dani Mateo levanta ampollas por ver "comprensible" que los 'youtubers' se vayan a Andorra

El programa Horizontes, presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro, analizó pasado miércoles la fuga de youtubers españoles a Andorra para pagar menos impuestos, ya que su sistema tributario les exige sólo el 10% de sus ingresos. El último de ellos fue Rubén Doblas, más conocido como El Rubius, el gamer de habla hispana más seguido en el mundo. El espacio contó además en su mesa de debate con Antonio Miguel Carmona, político, analista y profesor de Economía; y Jano García, divulgador especializado en historia, política y economía, entre otros.

Desde 2016 muchos youtubers españoles se han trasladado a vivir a Andorra, un país en que la carga fiscal es mucho menor #Horizonte pic.twitter.com/B2cGpCLc13 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 27, 2021

Entre los espectadores del programa se encontraba Dani Mateo, que ha levantado ampollas entre la izquierda por su opinión sobre la huida de youtubers al país vecino. "Qué programón se ha marcado @navedelmisterio sobre el tema de los youtubers. Es un tema casi imposible de resolver. Bravo por los que se quedan, pero totalmente comprensible que otros se vayan. La pésima gestión del dinero público no se puede discutir y explica muchas cosas...", escribió en Twitter.

Qué programón se ha marcado @navedelmisterio sobre el tema de los Youtubers. Es un tema casi imposible de resolver. Bravo por los que se quedan, pero totalmente comprensible que otros se vayan. La pésima gestión del dinero público no se puede discutir y explica muchas cosas... — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) January 27, 2021

Mateo, que está muy puesto en el universo de Youtube tras presentar durante años el espacio juvenil Yu, no te pierdas nada (antes en Los 40), aplaude a los que se quedan y cumplen con sus obligaciones tributarias en España, pero ve "comprensible" que decidan irse por la forma en que, a su parecer, se gestionan los impuestos en nuestro país.

El debate sobre la libertad de elección fiscal sigue dando que hablar, pero la opinión de Dani Mateo ha sorprendido y se ha vuelto en su contra. Hace tan solo unos días fue más crítico con los youtubers durante su intervención en El intermedio de Wyoming en La Sexta: "Todos queremos irnos a Andorra 2 o 3 veces al día al ver lo que hacen con nuestros impuestos, pero... Luego tienes un cáncer y das las gracias por cada euro que pagaste. Y que conste que a mí El Rubius me cae de puta madre y respeto su decisión —faltaría más— pero me da pena porque si todos hacemos lo mismo, adiós al ya raquítico estado del bienestar... No sé. Igual me he hecho viejo y el futuro era esto", aseguró.