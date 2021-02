Belén Esteban abandona 'Sálvame' tras su enésima bronca con Jorge Javier: "No me llores porque me da igual"

La amistad de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban no ha vuelto a ser la que era desde su impresionante enfado en directo hace apenas unos meses. La colaboradora no le pasa una al presentador y en la tarde de martes volvió a quedar claro. El motivo, una fotografía de Belén durante una intervención en el Deluxe en la que se marca su papada y que estos días circula por las redes sociales para burlarse de ella. "Solo quiero decir una cosa, la arruga es bella", dijo a cámara.

La mayoría de sus compañeros no sabían de qué foto se trataba y cuando Jorge Javier la recibió en el móvil y se la enseñó a Kiko Hernández, Belén reconoció su enfado. "Yo no me cachondeo de fotos tuyas ni se las enseño a nadie", dijo molesta.

El presentador se disculpó rápidamente con su amiga al ver lo mal que le estaba sentando algo que, para él, no tenía importancia: "Pido tus disculpas. Si esto te molesta yo no lo vuelvo a hacer. Me sabe mal que te quedes así. Te lo digo de verdad". "A mí es que me ha hecho gracia, pero si a ella no se la hace yo me siento mal. Te prometo que lo siento, te lo digo de verdad (...) Yo con estas cosas, si a la persona afectada no le hace gracia, a mí no me hace gracia", insistió Jorge. Pero lejos de perdonarle, Belén desató una tormenta en plató con su último comentario: "Yo de ti tengo muchísimas cosas y en mi vida, jamás, se lo he enseñado a nadie".

La palabras de Belén terminaron con la paciencia del presentador. "Esto que estás haciendo me parece mal. Es una idiotez, es una cosa que tú has dicho y nadie sabía a lo que te referías. A mí me da cuenta del nivel de persona que eres, porque eso jamás te lo hubiese dicho a ti. Jamás. Te estoy diciendo de una manera clara, ‘perdón’ y ¿no eres capaz de aceptar la disculpa? Paso. No tengo nada más que decir, ya veo como eres".

El enfado de Jorge con Belén fue en aumento y ésta, al borde del llanto, no era capaz de hablar: "De mí puedes enseñar lo que te salga de las narices, decir ahora que tienes fotos mías avergonzándome... Vamos, ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona eres, por si acaso me faltaba conocerlo. No me vengas a mí ahora con esto, ni con las amenacitas ni nada. ¿Solo cuando tú pides disculpas se te pueden aceptar? ¿Solo tú tienes la potestad de pedir disculpas y que la otra persona lo acepte? Pues chata, conmigo no. No me llores porque me da igual y ya sé que el lloro funciona muy bien en cámara. ¡A tomar por saco con la bicicleta!", dijo zanjando este asunto.

Después de la pelea, que dejó mudo a todo el plató, Belén no volvió a aparecer.