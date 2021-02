Así escapó Juan Peña de "hacer fotocopias" a cantar para Leonardo DiCaprio

El cantante Juan Peña acudió a Es la mañana de Federico en esRadio para presentar su último trabajo musical, titulado "A mi gente". Peña ha logrado establecerse como uno de los grandes cantantes de la jet-set internacional, tanto con temas propios como con versiones de otros autores. Hasta el punto de que, tal y como se dijo en esRadio, "tiene a todo el mundo enamorado en la crónica rosa".

Federico preguntó a Juan Peña por los famosos a los que conoce en sus conciertos. "Yo tengo una poco de amnesia, cuando voy a trabajar me salgo del sitio donde he cantado. A mÍ me contratan para cantar, no para decir nada", bromeó, haciendo gala de su discreción.

Los famosos —dijo— "son gente normal que te sienten como alguien más en su equipo. Soy igual de feliz cantando a un Denzel Washington o alguna Familia Real que a una persona desconocida. Para mí todos son importantes, cualquiera que gaste su tiempo en oírme cantar o hacerme una entrevista", dijo sobre su manera de afrontar el trabajo.

Y es que Juan Peña, que vino con el guitarrista Alberto Fuentes a cantar a esRadio, ha cantado incluso para Leonardo DiCaprio. "Fue recién llegado a Madrid. Tuve la suerte de venir con un contrato de Pepe Barroso y de Sony, en septiembre de 2004, y ese mismo verano había conocido a los miembros de la emblemática sala Gabana. Me contrataron y la cola empezó a llegar hasta la calle Goya. A mi madre se la llevó el SAMUR cuando vio tanto famoso", recuerda con afecto. "Y me llamaron a raíz de ahí para un evento de DiCaprio, y gracias a él di el salto para cantar para toda la gente de Hollywood".

Juan Peña canta temas propios y versiones de Julio Iglesias, Raphael, Rocío Jurado… "La gente reacciona de manera diferente a cuando canto inéditos míos". En todo caso, "yo vivo esas letras. Lo quiero hacer a mi estilo, a mi forma". Otro aspecto positivo es que recupera cantantes o temas injustamente olvidados, recibiendo las felicitaciones de sus autores originales como Chiquetete, por ejemplo. Todas las vive con la misma intensidad. "Yo canto y me tengo que acostar, acabo agotado. Me creo lo que canto, le pongo pasión".

El cantante recordó en Es la mañana de Federico su pasado como estudiante de gestión administrativa en Jerez ("era muy malo") y su paso por El Corte Inglés. Allí hizo prácticas con nóminas y albaranes, pero mi ilusión era fotocopiarme la mano, la cara", bromeó. Paralelamente, había empezado a ganarse la vida como cantante y ese era su principal interés. "Entré desde el principio en la alta sociedad de Andalucía, pero lo que yo quería era cantar, no hacer fotocopias. En El Corte Inglés Juan no acabó muy bien, pero años después obtuvo una involuntaria "venganza" de su jefe: "En una firma de discos de El Corte Inglés me lo encontré. Pasó por delante mí y agachó la cabeza. Lo que es la vida, pensé".

Preguntado por su vida sentimental, Juan Peña solo tuvo buenas palabras para su esposa y madre de su hijo, Sonia González. "He tenido novietas, siempre me han gustado más mayores. Una de 21 años cuando tenía 16. Y luego en Madrid una novia que estuvimos meses viviendo juntos, pero el amor de mi vida llegó en 2013 cuando conocí a Sonia González". Se deshizo, por último, en elogios hacia el padre de ella, el fallecido torero Dámaso González, que "era un ángel del cielo, un gran ser un humano que cuando falleció el pueblo entero, Albacete, quiso llevar el féretro en el funeral".