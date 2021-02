Incertidumbre por el regreso de Belén Esteban a 'Sálvame': "La pelea fue fuerte y diferente"

Han pasado dos días desde el último y grave rifirrafe entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en Sálvame. Una pelea que terminó con los gritos del presentador y con la colaboradora fuera del plató y de la que no se ha vuelto a hacer mención en el programa de sobremesa de Telecinco. Pese a que en la tarde del miércoles se esperaba su presencia en el plató, Belén no se presentó, dejando patente su enfado con Jorge Javier.

Este jueves Belén reapareció sola y con mala cara haciendo recados por Paracuellos del Jarama, el pueblo cercano a Madrid en el que vive con su marido. Con ropa informal y unas gafas de sol para ocultar su mirada, Belén aprovechó la mañana para hacer gestiones, pero no se paró con la prensa a comentar cómo se encuentra tras la fuerte pelea con su amigo y compañero.

La encargada de confirmar que esta pelea ha sido más grave que las anteriores fue Marta López, que se encontraba entre los colaboradores que presenciaron el incidente. Durante su intervención en el programa Ya es mediodía aseguró que la tensión se mantuvo en plató durante toda la tarde y nadie se atrevió a mencionar lo sucedido. "La pelea fue fuerte. Lo que ocurrió fue algo diferente, porque normalmente cuando alguien se levanta y se va, suelen ir las cámaras, los compañeros o Jorge. Ayer, en cambio, no se levantó nadie", explicó.

Esta situación deja clara la gravedad de la pelea y sus consecuencias, como puso de relieve Marta: "Jorge dijo 'se acabó, hasta aquí', y así fue. ¿Tú sabes lo que es que nadie volviera a hablar de eso? ¡Que no se habló en toda la tarde de eso! Normalmente entre los compañeros cuando vamos a publicidad hablamos de lo que se ha liado, y en este caso nada (...) Yo noté a Jorge que estaba afectado, dentro de lo profesional que es, que tuvo que seguir como si nada. Yo creo que él estaba con pena, con decepción".

El miércoles no se mencionó en ningún momento a Belén, por lo que se teme que su intención de abandonar el programa se convierta en una realidad. Sobre todo, porque extrañó la decisión de Sálvame de enterrar un asunto del que en otras ocasiones han sacado mucho rédito. "He hablado con algún compañero que habló con Belén y me dicen que la han notado bien, pero que no quiere hablar del tema. Disgustados tienen que estar los dos, porque esto viene de hace mucho", concluyó Marta López.