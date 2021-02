Pilar Rubio, aterrada en una prueba de El Hormiguero: "Me enfrento a mis miedos"

Complicado reto al que se ha enfrentado esta semana Pilar Rubio en su colaboración semanal en El Hormiguero. Su empeño en mostrar su versión más extrema le jugó una mala pasada este miércoles cuando se enfrentó a una prueba de escapismo que la llevó al límite: "Tienes un valor que no he visto en mi vida", reconoció Pablo Motos ante su compañera.

"Y de nuevo, aunque hace meses que dije 'nunca más', vuelvo a ponerme el neopreno", dijo Pilar antes de enfrentarse al reto. La prueba de escapismo a la que hizo frente, como ella misma explicó, la hacen los marines americanos para entrenar: "Tengo un reto que me hará enfrentarme a mis dos miedos. Hoy más que nunca necesito vuestra energía (...) Quiero ser la Pilar más extrema y luego me arrepiento, me arrepiento", dijo Pilar Rubio a Pablo Motos, que la definió como "una bicha": "No conozco a nadie como tú. Eres la tía más grande de España".

El reto consistía en meterse en un tanque lleno de agua y cerrado por cuatro candados. Se lanzaron las llaves aleatoriamente al fondo del depósito y Pilar tenía que encontrarlas a ciegas con la única salida de aire de un agujero en la parte superior. Después de unos minutos muy angustiosos, la colaboradora consiguió este nuevo desafío.

Pablo Motos no fue el único que felicitó a la valiente colaboradora tras superar la hazaña. Su marido Sergio Ramos, convaleciente tras someterse a una operación de menisco hace una semana, fue testigo del éxito de su mujer: "¡Increíble, cariño! Enhorabuena", escribió a través de su perfil oficial de Instagram. "Orgulloso de ti. Pero qué sufrimiento...".