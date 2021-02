Sofía Suescun: "Mi sueño es adoptar un negrito, igual que los animales, ayudarlos"

Vuelven las acusaciones de racismo contra Sofía Suescun, esta vez, por un desafortunado comentario en Ya es mediodía que algunos consideraron inapropiado. La mesa de la sección ‘Fresh’ hablaba sobre el supuesto embarazo de Anabel Pantoja anunciado en la tarde del lunes en Sálvame. Mientras Rosa Benito desveló que le hubiera gustado tener más hijos, Sofía confesó a su manera que le gustaría ser madre adoptiva.

"A mí me encantaría adoptar algún negrito. Es como mi sueño, no sé. Igual que los animales, no crearlos, sino ayudarlos... Me encanta", dijo con nostalgia. Las palabras de la colaboradora dejaron muda a Sonsoles Ónega, mientras su compañero Miguel Ángel Nicolás trataba de echarle un cable.

"Es como Sergio Ramos, le gustan los niños y le gustan los perros. Tiene mucho amor y lo tiene que entregar, Sonsoles. Tiene un amor muy grande que no le cabe en el pecho". "Sí, sí. No digo nada", respondió la presentadora sonriendo pero algo incómoda.

Suescun protagonizó una polémica parecida hace tres años durante su participación en Supervivientes, cuando aseguró que tenía pensado tener hijos con su novio Kiko Jiménez: "Nos gustaría tener la parejita. Una niña propia y un negrito adoptado".