'Supervivientes': Primer rifirrafe de Marta López y Alexia Rivas por el culebrón Merlos

A pocas horas de arrancar la nueva edición de Supervivientes, el programa Ya es mediodía de Telecinco emitió las imágenes de la primera pelea de Marta López y Alexia Rivas por su historia de amor y desamor con Alfonso Merlos. Los concursantes del programa realizan una preconvivencia en un hotel de Honduras antes de poner rumbo a Cayos Cochinos, localización donde se asentarán en las próximas semanas. Fue durante una conversación entre ellos en el hotel cuando saltaron las chispas.

En las imágenes emitidas se ve a Marta mordiéndose la lengua al escuchar a Alexia hablar de lo mal que lo pasó cuando se hizo pública su relación con Alfonso Merlos hace ya un año. "He estado cuidándome porque lo pasé muy mal", se escucha a Alexia decir a una de sus compañeras. Marta al final estalla y suelta: "La respeto pero no comparto absolutamente nada de lo que ha dicho".

La exreportera de Socialité trató de defenderse, explicando que llevaron una conversación grabada suya a Sábado Deluxe y, aunque la colaboradora del programa no fue quien lo hizo, la tachó de cómplice. "Yo no salí corriendo cuando pasó un problema. Yo seguí trabajando. Igual que tú has dicho que llevabas dos meses viviendo en casa de Alfonso Merlos, y es mentira", dijo la ex concursante de GH.

¡¡¡ATENCIÓN!!! Primera bronca en #Supervivientes2021 entre Marta López y Alexia Rivas por el 'Merlos Place'. 💥#YoVeoSálvame pic.twitter.com/wG1MfEiFmC — Salseo Informativo (@SalseoInforma) April 8, 2021

El tercer protagonista de aquella historia no quiere saber nada de la televisión y cuando se anunció la participación de sus exnovias en Supervivientes envió un burofax a Mediaset España para que no se hablara de él ni en el programa ni en cualquier otro de los espacios de la cadena en los que se trate lo que sucede en Honduras.