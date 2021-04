Carlota Corredera, la nueva tirana de 'Sálvame': Matamoros y Patiño terminan fuera de plató

Con las vacaciones de Jorge Javier Vázquez antes de arrancar la nueva edición de Supervivientes, Carlota Corredera se ha convertido en la presentadora estrella de Telecinco, acaparando horas y horas de la parrilla televisiva. La gallega ha tomado las riendas del documental sobre Rocío Carrasco y presenta casi a diario Sálvame, donde se califica a Rociito de víctima y se tacha de "maltratador" a Antonio David Flores sin discusión. Corredera se gusta en su papel de juez y no consiente que nadie le lleve la contraria.

Uno de los pocos que se atreve a posicionarse abiertamente del lado de Flores es Kiko Matamoros, que esta semana ha sufrido en varias ocasiones la furia de Corredera. El colaborador afirmó en la tarde del jueves que ha sido testigo de la desatención hacia los hijos de la pareja por parte de ambos padres. "Lo denuncié públicamente, se me interpuso una demanda y se archivó", dijo, siendo interrumpido continuamente por Carlota, que volvió a dar el testimonio de Rocío como el único válido. "Estás igualando a una víctima con un agresor, me quedo sin palabras", se quejó Carlota con soberbia.

La presentadora recordó a Matamoros que llamó "maltratador" a Ernesto Neyra, marido de la fallecida Carmina Ordoñez y amiga íntima de éste, sin ser condenado. "¡Porque fui testigo! Rocío podrá decir lo que quiera, pero ni tú ni yo podemos decir que ese hombre [Antonio David] es un maltratador porque el poder judicial ha dicho que no", aseguró Matamoros sobre el caso sobreseído provisionalmente por violencia de género. Minutos más tarde, el colaborador dejó algo claro: "Yo no pongo en cuestión el testimonio de Rocío Carrasco, lo que no voy a comulgar es con ruedas de molino, si alguien lo ha hecho mal también lo ha hecho mal por muy víctima que sea".

Colaboradores fuera

En el documental se habló del incidente en el que David Flores, siendo todavía un bebé, llegó con un brazo roto a casa de su madre tras pasar el fin de semana con Antonio David. Entonces Rocío demandó a su exmarido por negligencia en los deberes de custodia, aunque terminó retirando la demanda. Pero no es la única polémica que la pareja tuvo por la salud de sus hijos y, según María Patiño, ambas partes le hicieron llegar informes médicos que ella consideró "documentación interesada".

La periodista recuperó un escrito de Antonio David Flores en el que se afeaba a Rocío Carrasco no haber asistido a determinadas citas médicas. Y hay más, en el año 2007 se habrían puesto en contacto con ella por vía legal para pedir su firma y así poder realizar una intervención quirúrgica que, afirmaba, necesitaba su hijo David.

"¡Esto es caer en la trampa de Antonio David!", gritó Kiko Hernández que exigía ver los informes médicos que apuntaban que era necesaria esa intervención. Sin embargo, Kiko Matamoros corroboraba la versión de Antonio David: "No es ninguna trampa, esa denuncia la he visto yo", se quejó el colaborador cansado de que se ponga en duda cualquier defensa hacia el ex guardia civil.

El plató se veía inmerso en la polémica con declaraciones cruzadas y Matamoros y Patiño terminaron abandonando el plató para hablar con el director.