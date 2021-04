Cristina Cárdenas atemoriza a Antonio David (y a toda la audiencia) en 'Viva la vida': "Nunca más dormirás"

Cristina Cárdenas, examiga de Rocío Carrasco y Antonio David Flores cuando la joven pareja vivía en Argentona, acudió como invitada a Viva la vida el pasado domingo para seguir comentando la docuserie sobre la vida de la primogénita de Rocío Jurado. Según el relato de Rocío, Cristina fue quien vendió a la prensa su primer embarazo, traicionando así su amistad.

A pesar de que no se hablan desde hace años, Cárdenas ha defendido siempre en los platós que ha sido testigo de los supuestos malos tratos que Carrasco denuncia haber sufrido por parte de Antonio David. En un momento de su entrevista, Cristina interrumpió su testimonio para mandar un mensaje al ex guardia civil: se levantó, cogió aire, miró a la cámara fijamente y entonó una inquietante canción.

"Uno, dos, Freddy viene por ti. Tres cuatro, cierra la puerta. Cinco, seis, toma el crucifijo. Siete, ocho, nunca más dormirás", concluyó, enseñando una pequeña cinta a la cámara que se sacó del sujetador para amenazar a Flores. La canción procede de una escena de la película Pesadilla en Elm Street en la que unas niñas cantan la canción con la que avisan que Freddie Krueger vendrá a por ti.

La cara de Emma lo dice todo. Que momentazo más surrealista #VivaLaVida394 pic.twitter.com/m9YptjgcLM — Xavi Oller 📺 (@xaviioller) April 11, 2021

Emma García, entre la risa y el miedo, reconoció que se estaba asustando, aunque después no pudo evitar la carcajada: "Me río de los nervios". "Ha sido en un momento inoportuno porque no pensaba llorar, pero este se está cagando la pata abajo ahora", dijo Cristina muy seria mientras la presentadora y el resto de compañeros no podían contener la risa.