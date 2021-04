La Sexta da pábulo a Miguel Bosé para que ataque a las vacunas en horario de máxima audiencia

La segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé se centró no tanto en temas familiares o amorosos como en sus opiniones negacionistas del coronavirus, en las que el cantante se corroboró con contundencia. "Soy negacionista. Es una postura que llevo con la cabeza bien alta", defendió en La Sexta.

"¿Dónde está el virus?", se preguntó Bosé en plena entrevista, que a la contestación de Évole de que "provoca muertes" reaccionó con virulencia con un golpe sobre la mesa: "¿Pero qué provoca muertes?". Las vacunas, a su juicio, "no son la solución" y él no se vacunará. Negó una vez más que su madre falleciese del virus el pasado mes de marzo.

"La verdad no se sabe, o no se ha querido saber, porque hay un plan urdido para que no se sepa", aseguró Bosé, que se mantiene en sus trece con la pandemia. Durante la entrevista arremetió también contra el foro de Davos, el origen de las vacunas, un colectivo de "millonarios psicópatas" que "se cree tanto los dueños de la humanidad, de la Tierra, del planeta, porque son muy ricos, muy soberbios y muy arrogantes".

Bosé se mostró partidario de las teorías conspirativas del coronavirus: "Tengo acceso a todos los millones de documentos que puede tener cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa y de lo que esto va a traerles, porque van a caer todos, uno detrás de otro. Políticos, médicos, farmacéuticos…". Lamentó haber sido víctima de una campaña de bullying en las redes sin precedentes, "insultos, denigraciones y mofas" por parte de "partidos políticos y farmacéuticas", pero no se arrepiente en ningún momento.

Preguntado por Évole sobre las medidas de seguridad que su propio equipo, el de Bosé, pidió al suyo para realizar la entrevista, el cantante reaccionó así: " Es porque no sabemos la verdad, por eso pasa. ¿Yo soy mi equipo? Yo soy el jefe, pero soy el jefe en lo que conviene a mi carrera. Si querías meter una pulla ya la has metido. Es lógico que ellos estando en este país quieran o incluso exijan que se cumplan las leyes que recomienda el país". Y remató: "Si te ponen doce mascarillas, aletas y gafas de buscar, tú encantado".

Miguel Bosé no se mostró arrepentido por nada, simplemente por la "pérdida de tiempo" de haberse visto mezclado con determinados debates, y que desde luego "no le quita el sueño" haber decepcionado a alguien "con toda la basura que tiene encima".